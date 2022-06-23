Индонезия за ввоз марихуаны пригрозила наказанием вплоть до смертной казни

Предупреждение прозвучало на фоне решения соседнего Таиланда не только легализовать марихуану, но и почти полностью отказаться от ее регулирования

Если Таиланд недавно легализовал марихуану, то его соседка Индонезия предупредила туристов: тем, кто пересечет границу страны с наркотиком, может грозить смертная казнь.

Об этом Посольство Королевства Таиланд в Джакарте вчера сообщило на своей официальной странице в Facebook. Сообщение украшает мультяшное изображение полицейского с поднятой рукой и знак растения каннабиса «нельзя» с красной линией.

«Королевское посольство Таиланда в Джакарте хотело бы предупредить тайцев не ввозить в Индонезию каннабис, коноплю или продукты с ингредиентами каннабиса или конопли», — говорится в информации.

Нарушителям закона может грозить штраф от 5 лет до пожизненного заключения, смертная казнь или штраф в размере примерно 2,4 миллиона бат (примерно 67 800 долларов США).

Предупреждение прозвучало на фоне решения Таиланда не только легализовать марихуану, но и почти полностью отказаться от ее регулирования. Потребители марихуаны могут свободно использовать столько растения, сколько захотят, в медицинских целях.

Правительство Таиланда также недавно передало 1 миллион растений каннабиса желающим его выращивать.

Это резко контрастирует с прежним обращением с наркоторговцами в стране, которое включало расстрелы торговцев наркотиками в тюрьмах Бангкока.