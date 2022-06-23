Пока туристическая индустрия пытается восстановиться, на Космическом побережье нет отбоя от туристов

Туристический сектор Космического побережья США переживает настоящий пик. В порту Канаверал многие круизные линии загружены на 100%, в зоопарке Бреварда ждут рекордную посещаемость.

Исполнительный директор Управления по туризму Космического побережья Питер Кранис говорит, что данные о предварительном бронировании указывают на очень сильный летний сезон.

На фоне этого оптимизма есть опасения по поводу влияния цен на топлива на количество туристов, а также нехватки работников для обслуживания посетителей.

Мэр Какао-Бич Бен Малик не видит замедления притока туристов даже из-за подорожания топлива. Он говорит, что люди хотят ходить на пляж, тем более, что у детей сейчас каникулы.

В Бреварде 13-й месяц подряд фиксируется рекордная сумма налога на развитие туризма. Это сбор является показателем развития туристического сектора.

Главный исполнительный директор порта Канаверал Джон Мюррей уточняет, что количество круизов продолжает расти. Он ожидает сохранения этой тенденции.

Мюррей подчеркивает, что круизные партнеры делают все возможное, чтобы обеспечить гостям высокое качество обслуживания. Он считает, что этот летний сезон может стать одним из самых сильных для порта.

Космическое побережье США находится во Флориде. Он получил свое название из-за находящегося здесь космического центра Кеннеди.