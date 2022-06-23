Скандальный ютубер Логан Пол рассказал, почему удалил все свои фото и видео с Дуэйном «Скалой» Джонсоном

Скандальный ютубер Логан Пол в подкасте «True Geordie» Брайана Дэвиса рассказал, почему Дуэйн «Скала» Джонсон попросил его удалить все совместные фото и видео.

Раньше был дружен с Джонсоном. Они вместе сняли несколько видео и скетчей для его канала.

Но в декабре 2017 года Логан опубликовал сюжет, в котором показал мертвое тело в японском лесу Аокигахара. Оно вызвало крайне негативную реакцию и впоследствии было удалено.

После этой публикации их общий с Джонсоном публицист сказал Полу, что Джонсон не хочет иметь с ним ничего общего.

Затем позвонила секретарь Дуэйна и передала его просьбу удалить все общие фото и видео с ним. Пол говорит, что признает свою ошибку, но хотел бы, чтобы «Скала» пообщался с ним лично, а не через своих сотрудников.

Он отмечает, что ему было очень грустно. Он думал, что у них здоровые и открытые отношения со «Скалой» и был разочарован, что его герой не хочет иметь с ним ничего общего.

Три месяца назад Джонсон написал Полу в личных сообщениях в Instagram, что он считает одно из видео ютубера забавным.

Тот не ответил на сообщения. Но в подкасте Пол сказал, что по-прежнему считает Дуэйна Джонсона потрясающим.