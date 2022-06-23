Дочь Литвиновой сделала тату в честь матери: слово "Мама" в сердце, пробитом стрелой
Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская набила татуировку в честь матери.
Российская актриса Рената Литвинова, уехавшая из РФ как только стало известно о проведении спецоперации в Украине, в своем Телеграм-канале похвасталась фанатам новой татуировкой своей дочки.
Уяна Добровская - начинающая актриса, фотомодель, дочь Ренаты Литвиновой. Поклонники творчества сценариста и режиссера утверждают, что Ульяна - копия обворожительной мамы в молодости, а снимки девушки на страницах популярных изданий подтверждают это.
21-летняя Ульяна Добровская сделала себе тату - слово "Мама" в сердце, которое пронзила стрела. Звёздная мать подписала снимок тату так:
К вопросу о татуировках, которые делают дети - моя Уля.
Напомним, что не так давно вышла картина "Северный ветер", режиссёр которой Рената Литвинова. В этом фильме снялась дочь знаменитости.
К слову, кинодеятель всё ещё находится в Париже. После того как она стремительно покинула Россию, артистка успела прислать официальное письмо из клиники в свой театр с разъяснением причин отъезда.
Не так давно на защиту Литвиновой встал актёр Павел Табаков (сын Марины Зудиной и Олега Табакова). Артист уверяет, что во Франции актриса и режиссёр проходит лечение.
По словам актёра, врачи не разрешают Ренате садиться на самолёт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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