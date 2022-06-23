Крупнейшие бизнес- союзы Беларуси и России подписали соглашение

В четверг в Москве в офисе общероссийской общественной организации "Деловая Россия" состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с белорусской Конфедерацией предпринимательства

В четверг в Москве в офисе общероссийской общественной организации "Деловая Россия" состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с белорусским Союзом юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства".

С российской стороны свою подпись поставила вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян, с белорусской- председатель Высшего Координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток.

Нонна Каграмарян, комментируя событие, отметила важность подписания документа как такового: "Необходимо использовать все возможности, в том числе и те, которые появились в последнее время.

Проблемы - они будут всегда, они есть и будут и без них в жизни скучно, а вот эта возможность, которая сейчас у нас появилась, ее надо использовать для пользы наших предпринимателей".

Андрей Копыток, в свою очередь, отметил важность использования любых возможностей для наращивания взаимодействия.

Меморандум о сотрудничестве предполагает, что его стороны будут способствовать установлению и расширению деловых контактов; развивать торговые, экономические и научно-технические связи; наладят информационный обмен в интересах предпринимателей Российской Федерации и Республики Беларусь.