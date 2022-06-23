Верховный суд США снял ограничения на ношение оружия в общественных местах

Верховный суд США в четверг, 23 июня отменил ограничения штата Нью-Йорк на право ношения огнестрельного оружия вне дома, посчитав их неконституционными, сообщает CNN.

Приговор расширяет существующее понимание права на владение огнестрельным оружием на всю страну. Приговор раскритиковал губернатор Нью-Йорка, назвавший решение суда "шокирующим". Президент Джо Байден признал, что он "глубоко разочарован" решением суда.

Как заявил судья Кларенс Томас в мотивировочной части решения , осуществление конституционного права на владение огнестрельным оружием в общественных местах в целях самообороны, как и других конституционных прав, "не требует от отдельных лиц демонстрации особой потребности". Он также постановил, что право носить оружие вне дома гарантируется Второй поправкой к Конституции США , как и право владеть самим оружием.

Аналогичные правила существовали в шести других штатах, и в результате приговора, вынесенного в четверг, срок их действия истек. Суд также подчеркнул, что власти могут ввести определенные "разумные ограничения" на владение огнестрельным оружием в общественных местах, что соответствует "исторической традиции регулирования огнестрельного оружия" в США.

Власти также могут определять зоны, где ношение оружия запрещено. Голосование судей Верховного суда по этому делу последовало за идеологическими разногласиями: шесть судей, считавшихся консерваторами, проголосовали за, трое либералов проголосовали против.

Решение подверглось резкой критике со стороны губернатора Нью-Йорка Кэти Хоукул, назвавшей решение суда "шокирующим".

"Шокирует, просто шокирует, что у нас отобрали право на разумные ограничения. У нас могут быть ограничения на свободу слова — вы не можете кричать "пожар" в переполненном театре, но у вас не может быть ограничений на Вторую поправку", - сказала Хоукул в телеобращении.

Она добавила, что ее администрация работает над новыми ограничениями взамен снятых Верховным судом.

Президент США Джо Байден также прокомментировал приговор .

"Я глубоко разочарован решением Верховного суда по делу о скрытом оружии. Я призываю отдельные штаты продолжать принимать и применять законы здравого смысла, чтобы защитить граждан и сообщества от насилия с применением огнестрельного оружия", — сказал он.

Постановление суда было оглашено в то время, когда в Конгрессе обрабатывается первый за более чем 20 лет пакет важных постановлений о владении оружием, в котором, в частности, будут предъявляться дополнительные требования к покупателям оружия в возрасте до 21 года.