Иранский суд постановил, что США должны выплатить более 4 млрд долларов компенсации семьям ученых-ядерщиков, которые погибли в результате целенаправленных атак в последние годы.

Ранее Тегеран обвинял в убийствах иранских ученых-ядерщиков Израиль. Сейчас это государство упомянуто как поддерживающее сионистский режим в организованной преступности.

В Иране нет американских активов, которые можно было бы конфисковать. Поэтому неясно, как будет выполняться решение суда.

Государственное иранское информагентство IRNA сообщает, что семьи трех убитых ученых-ядерщиков и одного раненного в результате нападения, подали в Тегеране иск. Фамилии истцов не называются.

В конце 2020 года Иран обвинил Израиль в убийстве своего главного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Иранская сторона ввела санкции в отношении крупных американских военных и политических деятелей после убийства высшего командующего Ирана Касема Сулеймани два года назад.

Дональд Трамп вышел из ядерной сделки в 2018 году и ввел жесткие экономические санкции против Ирана. Джо Байдер хотел вернуться к этому соглашению, но переговоры зашли в тупик.

Тем временем в Иране сняли 27 камер наблюдения, установленные Международным агентством по атомной энергии ООН.