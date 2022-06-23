Иран требует от США компенсацию более 4 млрд долларов за погибших ученых-ядерщиков
Иранский суд постановил, что США должны выплатить более 4 млрд долларов компенсации семьям ученых-ядерщиков, которые погибли в результате целенаправленных атак в последние годы.
Ранее Тегеран обвинял в убийствах иранских ученых-ядерщиков Израиль. Сейчас это государство упомянуто как поддерживающее сионистский режим в организованной преступности.
В Иране нет американских активов, которые можно было бы конфисковать. Поэтому неясно, как будет выполняться решение суда.
Государственное иранское информагентство IRNA сообщает, что семьи трех убитых ученых-ядерщиков и одного раненного в результате нападения, подали в Тегеране иск. Фамилии истцов не называются.
В конце 2020 года Иран обвинил Израиль в убийстве своего главного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Иранская сторона ввела санкции в отношении крупных американских военных и политических деятелей после убийства высшего командующего Ирана Касема Сулеймани два года назад.
Дональд Трамп вышел из ядерной сделки в 2018 году и ввел жесткие экономические санкции против Ирана. Джо Байдер хотел вернуться к этому соглашению, но переговоры зашли в тупик.
Тем временем в Иране сняли 27 камер наблюдения, установленные Международным агентством по атомной энергии ООН.
Опубликовано: Светлана Репина
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