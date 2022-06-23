Генерал немецкой армии Катер: Ситуация в Литве очень взрывоопасна

Роланд Катер, генерал немецкой армии в отставке, в интервью Die Welt назвал ситуацию в Литве "очень взрывоопасной".

Генерал выразил надежду, что конфронтации не будет, потому что это автоматически означало бы случай статьи № 5 Устава НАТО.

У генерала немецкой армии в отставке Роланда Катера в интервью спросили, как он оценивает ситуацию в Литве, есть ли риск того, что в случае военных действий России может быть в войну может быть вовлечен один из членов НАТО.

"Ну, я нахожу ситуацию очень взрывоопасной. Калининград имеет большое стратегическое значение для России . Есть ракеты "Искандер", которые могут быть оснащены ядерным оружием . У нас есть система ПВО С-400 и многое другое. Существует одно сухопутное сообщение из Беларуси через Сувальский ущелье в Калининград . Все поставки проходят через него", - сказал он.

Катер хотел бы, чтобы "диалог о том, как решить проблему санкций, с одной стороны, и проблему необходимых поставок для жителей Калининграда, с другой стороны, происходил по дипломатическим каналам до того, как Путин сочтет необходимым военное вмешательство".

Die Welt указывает, что россияне уже говорят о том, что проблема не может быть решена дипломатическим путем и такое заявление не сулит ничего хорошего. По словам Катера, "то, что говорится публично, и то, что происходит за кулисами, — две разные вещи".

Генерал надеется, что "конфронтации не будет, потому что это автоматически означало бы случай применения статьи № 5 Устава НАТО".

"Я все еще надеюсь, что мы сможем разрешить это мирным путем", — подчеркивает Катер .

Статья № 5 Устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на члена НАТО в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на весь Альянс.