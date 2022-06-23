Генерал немецкой армии Катер: Ситуация в Литве очень взрывоопасна
Роланд Катер, генерал немецкой армии в отставке, в интервью Die Welt назвал ситуацию в Литве "очень взрывоопасной".
Генерал выразил надежду, что конфронтации не будет, потому что это автоматически означало бы случай статьи № 5 Устава НАТО.
У генерала немецкой армии в отставке Роланда Катера в интервью спросили, как он оценивает ситуацию в Литве, есть ли риск того, что в случае военных действий России может быть в войну может быть вовлечен один из членов НАТО.
"Ну, я нахожу ситуацию очень взрывоопасной. Калининград имеет большое стратегическое значение для России . Есть ракеты "Искандер", которые могут быть оснащены ядерным оружием . У нас есть система ПВО С-400 и многое другое. Существует одно сухопутное сообщение из Беларуси через Сувальский ущелье в Калининград . Все поставки проходят через него", - сказал он.
Катер хотел бы, чтобы "диалог о том, как решить проблему санкций, с одной стороны, и проблему необходимых поставок для жителей Калининграда, с другой стороны, происходил по дипломатическим каналам до того, как Путин сочтет необходимым военное вмешательство".
Die Welt указывает, что россияне уже говорят о том, что проблема не может быть решена дипломатическим путем и такое заявление не сулит ничего хорошего. По словам Катера, "то, что говорится публично, и то, что происходит за кулисами, — две разные вещи".
Генерал надеется, что "конфронтации не будет, потому что это автоматически означало бы случай применения статьи № 5 Устава НАТО".
"Я все еще надеюсь, что мы сможем разрешить это мирным путем", — подчеркивает Катер .
Статья № 5 Устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на члена НАТО в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на весь Альянс.
Опубликовано: Николай Скира
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