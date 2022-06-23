Ученые установили: рак молочной железы распространяется во сне

Исследователи считают, что полученные результаты могут значительно изменить методы диагностики и лечения рака в будущем.

Ученые установили, что рак молочной железы распространяется во сне. Это прорывное открытие позволяет по-новому посмотреть на проблему и найти новые подходы к лечению.

Исследователи из Швейцарии сделали это открытие, работая допоздна в своих лабораториях. Они заметили, что раковые клетки, которые отделяются от исходной опухоли и перемещаются в другие места, наращивают активность во время фазы сна пораженных людей.

До сих пор мало внимания уделялось тому, действует ли рак по-разному в зависимости от времени дня и ночи, и ученые предполагали, что опухоли постоянно выделяют метастазирующие или распространяющиеся клетки.

Но результаты показывают, что они действуют в соответствии с циркадным ритмом, контролируемым ночными гормонами, такими как мелатонин, который способствует их распространению.

Клетки, покидающие опухоль ночью, также делятся быстрее и, следовательно, обладают более высоким потенциалом распространения по сравнению с циркулирующими клетками, покидающими опухоль днем.

Исследователи считают, что полученные результаты могут значительно изменить методы диагностики и лечения рака в будущем.

Никола Ацето, адъюнкт-профессор молекулярной онкологии в ETH Zurich, который руководил исследованием, сказал: "Когда пострадавший спит, опухоль пробуждается. На наш взгляд, эти результаты могут указывать на то, что медицинские работники должны систематически записывать время, в которое они выполняют биопсию".

В рамках дальнейших исследований с пациентами профессор Ацето хочет выяснить, ведут ли себя разные типы рака одинаково, и определить, могут ли существующие методы лечения быть более успешными, если пациентов лечить в разное время.