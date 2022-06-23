Игрушечная семья: женщина вышла замуж за тряпичную куклу и родила от нее ребенка
В последнее время противостояние между мужчинами и женщинами все больше набирает обороты. Женщины хотят свободы и могут спокойно обходиться без второй половины. И вот сейчас Мейривоне Роча Мораес из Бразилии доказала этот факт.
Что делать дамам, если нет мужчин? Все просто - придумай и сделай своего. Бразильянка Мейривоне Роча Мораес страдала от одиночества, но мать сделала ей подарок и сшила куклу. Назвали ее Марсель. Ну игрушка и игрушка, но вот выйти за нее замуж и родить ребенка - не чудо ли?
Все началось с того, что Мораес, с грустью рассказала своей матери, что ей не с кем танцевать. Когда впервые увидела сшитого Марселя она сразу влюбилась и у пары получился весьма активный роман. А потом спонтанно выяснилось, что женщина "забеременела" и состоялась свадьба в Рио-де-Жанейро, где было 250 гостей.
Не много кто может похвастаться таким праздником. На вопрос, как живется ей с новым мужем, Мораес отвечает:
Это мужчина моей мечты. У нас прекрасная жизнь. Он не ссорится со мной, не спорит и просто понимает меня. Марсело — отличный и верный муж. Все женщины смотрят на него с завистью.
Еще одно чудо произошло с ребенком - она его также сделала. Единственным минусом можно назвать, что содержать семью женщина может одна.
У него так много замечательных качеств, но единственный недостаток в том, что он довольно ленив. Он вообще не работает.
Но будем надеяться, что они проживут свою жизнь счастливо и у них будет еще много "детишек".
Опубликовано: Силивончик Алина
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