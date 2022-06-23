Боррель заявил о снятии запрета на транзит российских товаров через Литву
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС пересмотрит санкции против России.
Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прокомментировал запрет на транзит российских товаров в Калининград через Литву.
По его словам, Евросоюз пересмотрит данное решение уже в ближайшее время.
По словам Жозепа Борреля, изначально ни о какой блокаде Калининградской области не шло никаких разговоров.
"Евросоюз пересмотрит санкции по транзиту товаров в Калининградскую область. Евросоюз хотел предотвратить обход ограничений, но речи о блокаде Калининградской области не шло, объяснил Боррель", - пишет "Московский комсомолец".
Опубликовано: Николай Скира
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