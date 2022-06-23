Минобороны РФ: Националисты ВСУ хотят убить десятки детей в Харькове и обвинить в этом Россию

Министерство обороны России заявило о подготовке ВСУ провокации в Харькове с убийством десятков детей.

Министерство обороны Российской Федерации предупредило о подготовке украинскими националистами очередной провокации.

По заявлению российского оборонного ведомства, ВСУ намереваются взорвать детскую больницу в Харькове и обвинить в этом Россию.

При этом отмечается, что взорвать больницу хотят во время уничтожения силами РФ военных объектов в Харькове.

"Подрыв боевиками 1 детской больницы Харькова запланирован тогда, когда ВС РФ будет наносить удары по военным объектам в городе", - говорится в сообщении.