Минобороны РФ: Националисты ВСУ хотят убить десятки детей в Харькове и обвинить в этом Россию

Министерство обороны России заявило о подготовке ВСУ провокации в Харькове с убийством десятков детей.

Министерство обороны Российской Федерации предупредило о подготовке украинскими националистами очередной провокации.

По заявлению российского оборонного ведомства, ВСУ намереваются взорвать детскую больницу в Харькове и обвинить в этом Россию.

При этом отмечается, что взорвать больницу хотят во время уничтожения силами РФ военных объектов в Харькове.

"Подрыв боевиками 1 детской больницы Харькова запланирован тогда, когда ВС РФ будет наносить удары по военным объектам в городе", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 
 

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