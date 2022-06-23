Наследственные болезни: что может передаться ребенку от родителей

Наследственные болезни, к сожалению, не редкое явление. От них избавиться нельзя, а вот проконтролировать почему бы и нет. Рассмотрим, какие заболевания чаще всего могут перейти по наследству.

Болезни, передающиеся по наследству, считаются самыми коварными. Люди не всегда знают, что у них есть те или иные проблемы, пока они не выстреливают в один момент. В основном они проявляются в связи с неправильным образом жизни. Какие заболевания чаще всего возникают в процессе наследства:

Близорукость. Проблемы с глазами чаще всего возникают в процессе наследования. Определить недуг можно еще в детском возрасте. Эту болезнь нельзя считать серьезной, при хорошем и правильном уходе, она будет под контролем. Диабет. Сахарный диабет - это не совсем то, что может отразиться на ваших детях, однако нельзя дать 100%, что у них ничего не возникнет. Второй тип намного коварнее первого и по проценту передается больше. Здесь обязательно следить за питанием и физическими нагрузками ребенка. Мигрень. Здесь вопрос намного шире, потому что головные боли зависят во многом от закладки сосудов. Риск возникновения у ваших детей высок - 80%. Бороться с недугом трудно, но возможно с помощью медикаментов.

Список можно расширять, но данные болезни возникают с большой вероятностью. Перед планированием беременности обязательно продиагностируйте свой организм и определите, что может передаться вашему будущему ребенку.