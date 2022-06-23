Эксперты Lloyd Tick Lab предупреждают: этот год будет опасным из-за клещей и болезни Лайма

Директор лаборатории Lloyd Tick Lab в Университете Маунт Эллисон в Нью-Браунсуике говорит, что в этом году сезон клещей будет хуже, чем в прошлом из-за болезни Лайма.

Ученый отмечает, что зимы становятся мягче и короче, поэтому клещи лучше выживают. У них теперь больше времени на питание и размножение.

При наличии самца и пищи самка клеща может отложить порядка 3000 яиц. Это приводит к быс рому увеличению количества насекомых.

Клещи переносят многие болезни, но в последнее время на первый план выходит болезнь Лайма. Только Канаде с 2020 по 2021 год число заражений выросло на 150%.

Болезнь Лайма передается через укус зараженного клеща. Это происходит через 36-48 часов после прикрепления насекомого к телу человека.

Симптомы заболевания похожи на грипп. Могут появляться озноб, лихорадка, головная и мышечная боль, повышается утомляемость, увеличиваются лимфоузлы.

Очень часто через неделю после заражения в месте укуса появляется сыпь. Через несколько дней симптомы становятся более выраженными.

Вакцины против болезни Лайма не существует, лучшим способом защиты от болезни является профилактика.