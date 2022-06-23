Во время ограбления в Нью-Джерси преступники стреляли в известного рэпера

Полиция округа Берген в Нью-Джерси сообщает, что во время попытки вооруженного ограбления были ранены рэпер Лил Тиджей и еще один человек.

Стрельба произошла в ресторане Chipotle, расположенном на территории торгового и жилого центра в Эджуотере.

21-летнего Лил Тиджея (настоящее имя Тионе Дальян Меррит) полицейские нашли с многочисленными огнестрельными ранениями.

Примерно в миле от комплекса на автозаправке Exxon был найден 22-летний Антуан Бойд с единственным огнестрельным ранением.

Полицейским удалось установить, что подозреваемый 27-летний Мохамед Конате пытался ограбить Лил Тиджея и двоих его спутников: 24-летнего Джеффри ВАльдеса и Антуана Бойда.

Конате задержан, ему предъявлено несколько обвинений. Вальдеса и Бойда обвиняют в незаконном хранении оружия, они находятся в тюрьме округа Берген.

Пострадавших доставили в больницу. Рэпер перенес экстренную операцию. Состояние одного из них оценивается как стабильное, другого – как тяжелое.

Лил Тиджей, у которого более 7 миллионов подписчиков в Instagram и более 17 миллионов слушателей на Spotify, известен такими хитами, как «Calling My Phone» с 6lack и «In My Head».