Эксперты рассказали, почему на листьях капусты и редиса появляются дырочки и что с этим делать

Если листья капусты и редиса вдруг стали в дырочку, велика вероятность атаки крестоцветной блошки на растения. С ней можно и нужно бороться, чтобы не лишиться урожая.

Уничтожить вредителя помогают мыльные опрыскивания. 300 г хозяйственного мыла нужно натереть на терке, добавить 150 г жидкого мыла и 10 л воды.

Можно использовать луковый настой. Для этого измельчают 35 г головок репчатого лука, заливают 1 л воды, настаивают 5 часов. Затем добавляют чуть-чуть хозяйственного мыла и доводят объем до 1 л после процеживания.

Настой от блошки делают также из чеснока. 5-6 головок нужно измельчить, залить 2 л воды, настоять сутки и процедить. Затем добавляют немного жидкого мыла и растворяют в 10 л воды.

Для опрыскивания подойдет готовый состав из березового дегтя. В нему можно добавить 100 г дегтярного мыла на 10 л воды.

Для приготовления состава для опрыскивания из нашатыря нужно 3 ст.л. препарата растворить в 10 л воды. Не будет лишним регулярная обработка растений смесью древесной золы и табачной пыли.

Можно использовать и биопрепараты. Наиболее эффективны в таких случаях Битоксибациллин, Фитоверм, Боверин, Энтолек.

Все эти виды обработки необходимо сочетать между собой, чтобы гарантированно избавиться от крестоцветной блошки и спасти урожай.