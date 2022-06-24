Мишель: Евросовет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС

Евросовет заявил о получении статуса кандидата на вступление Украины и Молдовы в Европейский союз.

23 июня стало известно о том, что на саммите, который прошёл в Брюсселе, европейские лидеры одобрили получение Украиной и Молдовой статуса кандидатов на вступление в Европейский союз. Данную информацию подтвердил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС", - написал этим вечером политический деятель Мишель в своём аккаунте Twitter.

Примичатель, что обсуждения по этому вопросы продолжаются уже на протяжении длительного периода времени и точных гарантий о сроках вступления Украины и Молдовы в ЕС никто не даёт.