Британский наемник Эслин: Британия даже не пыталась меня спасти от казни

Британский наемник, которого приговорили в ДНР к смерти, позвонил домой и поговорил с родными.

Наемник из Великобритании Эйден Эслин, который воевал на стороне Украины в конфликте с Россией, был приговорен к смертной казни в ДНР.

Ему позволили позвонить родственникам в Великобританию. Он рассказал им, что его скоро должны казнить.

По его словам, в скором времени его приговор приведут в исполнение, а правительство Британии даже не обращалось в ДНР с просьбой о помиловании.

Бабушка Эйдена рассказала, что он был очень расстроен, когда разговаривал со своей мамой.

Опубликовано: Николай Скира

 
 

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