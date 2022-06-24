Боррель: Литва не блокировала Калининград

Испанский политик Жозеп Боррель заверил, что Литва не планирует устраивать блокаду Калининградской области.

Верховный Комиссар Европейского союза Жозеп Боррель высказал своё несогласие относительно заявлений о том, что Литва всячески пытается заблокировать поставки грузов в Калининград.

"Блокады Калининграда нет. Но мы хотим, чтобы предотвращались любые попытки уклониться от санкций. При этом мы не препятствуем коммерческому трафику. Внешняя служба Комиссии рассмотрит руководящие принципы",рассказал Боррель в интервью одному из зарубежных изданий.

Интересен тот факт, что вчера глава Литвы Науседа заявил о том, что Вильнюс полностью готов к возможным ответным действиям на блокировку российских грузов со стороны Российской Федерации.