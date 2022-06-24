Опытные дачники рассказали, как ухаживать за жимолостью после сбора ягод

Ягоды жимолости обычно собирают в июне. После этого за кустарником необходимо правильно ухаживать, чтобы урожай в следующем году тоже порадовал.

После снятия ягод жимолость нужно продолжать регулярно поливать. В жаркую погоду это делается раз в 10 дней, причем почва должна быть увлажнена на 30 см.

Собрав урожай, не стоит прекращать профилактические обработки от вредителей и болезней. Например, необходимо защитить растение от тли при помощи инсектицидов.

Рекомендуется обработка жимолости бордоской жидкостью. Если этого не сделать, листья могут стать вялыми, подсохнуть, на них появляются налет и пятна.

Обработка актуальна и после сбора ягод, но сначала нужно убрать с кустов пораженные и сухие ветки. Их следует сжечь, желательно не на участке.

Жимолости необходимы подкормки. Под молодое растение необходимо вносить питательные минеральные комплексы и органику. При посадке их заделывают прямо в яму.

Для зрелого кустарника используются подкормки с фосфором и калием. Эти вещества помогут растению перезимовать. Для данной цели подойдет растворы сернистого калия и суперфосфата.

Пересаживать растение нужно по мере необходимости в конце лета или осенью, чтобы оно быстрее приживалось.

Размножать жимолость можно семенами, черенкованием после завершения цветения или делением молодых кустов.