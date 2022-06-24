Европейский союз заявил об увеличении военной помощи для Украины

Европейский союз планирует увеличить военную и финансовую поддержку Украины.

Европейский союз в своём пресс-релизе сообщил об увеличении поставок военной техники для Вооруженных Сил Украины, а также об оказании всей необходимой гуманитарной и финансовой помощи.

Евросовет также обратил внимание Еврокомиссии на важность данного решения и призвал максимально сильно ускорить оказание военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине.

Помимо этого, политические деятели ЕС призывают Россию разблокировать доступ к Черному морю, для вывоза зерна и возможности проведения коммерческих судоходных операций.