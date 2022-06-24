Европейский союз заявил об увеличении военной помощи для Украины
Европейский союз планирует увеличить военную и финансовую поддержку Украины.
Европейский союз в своём пресс-релизе сообщил об увеличении поставок военной техники для Вооруженных Сил Украины, а также об оказании всей необходимой гуманитарной и финансовой помощи.
Евросовет также обратил внимание Еврокомиссии на важность данного решения и призвал максимально сильно ускорить оказание военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине.
Помимо этого, политические деятели ЕС призывают Россию разблокировать доступ к Черному морю, для вывоза зерна и возможности проведения коммерческих судоходных операций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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