Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи

Представитель Пентагона Джон Кирби сделал заявление о предоставлении нового пакета военной помощи для Киева размером $450 млн.

Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби сегодня в своём пресс-релизе раскрыл содержание нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на 450 миллионов долларов.

Кирби сообщил, что в новом транше Соединённые Штаты Америки предоставят Киеву военную технику и вооружения, а именно катера, боеприпасы и четыре системы реактивной артиллерии.

Важно отметить, что Джон Кирби также упомянул о том, что с начала проведения Россией спецоперации США предоставили Украине военную помощь уже на более чем шесть миллиардов долларов.