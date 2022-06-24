Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи
Представитель Пентагона Джон Кирби сделал заявление о предоставлении нового пакета военной помощи для Киева размером $450 млн.
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби сегодня в своём пресс-релизе раскрыл содержание нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на 450 миллионов долларов.
Кирби сообщил, что в новом транше Соединённые Штаты Америки предоставят Киеву военную технику и вооружения, а именно катера, боеприпасы и четыре системы реактивной артиллерии.
Важно отметить, что Джон Кирби также упомянул о том, что с начала проведения Россией спецоперации США предоставили Украине военную помощь уже на более чем шесть миллиардов долларов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Кудрявцева рассказала о переписке с Шатуновым: они близко общались
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола