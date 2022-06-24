Минсельхоз Германии предупредил немцев о росте цен на продукты питания

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир предупредил граждан Германии о росте цен на продукты питания.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир предупредил население ФРГ о том, что им необходимо готовиться к неминуемому росту цен на продовольственные товары.

Также Оздемир обратил внимание на необходимость оказания вынужденной дополнительной помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода посредством отмены НДС на фрукты и овощи.

"Я считаю это правильным, поскольку потребительские расходы играют большую роль, особенно среди бедных, и потому что это также будет способствовать здоровому питанию", - отметил Оздемир в своём интервью газете Der Taggespigel.