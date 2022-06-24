Джонсон призвал НАТО не подталкивать Киев к уступкам территорий в пользу России
Газета The Guardian сообщило о позиции Бориса Джонсона по отношению к возможному подписанию мирного соглашения между Украиной и Россией.
Журналисты британского информагентства Guardian утверждают, что премьер Великобритании Борис Джонсон выступил с речью в адрес лидеров Североатлантического альянса и стран "Большой Семёрки". По мнению Джонсона, западные государства не должны провоцировать Украину на подписание "плохого мира".
При этом Борис Джонсон отметил, что он имеет в виду уступки украинских территорий в пользу России. Премьер-министр Британии подчеркнул, что подписание мирного договора между Киевом и Москвой на подобных условиях будет свидетельствовать об успешности российской военной спецоперации на Украине.
Характерно, что Джонсон согласен с мнением о том, что территориальные уступки Украины в адрес России позволили бы быстро прекратить военный конфликт в регионе, вернув евроатлантическую безопасность на приемлемый уровень.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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