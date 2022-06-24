МЧС РФ: самолёт ИЛ-76 в Рязани потерпел крушение

Главное управление МЧС России сообщило о совершении жёсткой посадки самолёта ИЛ-76 в Рязани.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации сообщило о падении транспортного самолёта ИЛ-76 в Рязани в районе Михайловского шоссе.

По предварительным данным пять человек из десяти находящихся на борту получили ранения. На месте происшествия работают экстренные спасательные службы, пожарные тушат пожар, который возник в результате падения самолёта.

Напомним, что вчера при заходе на посадку потерпел крушение самолёт Ан-30 в Якутии, пассажиры которого остались живы, лишь троим понадобилась помощь медицинских работников.