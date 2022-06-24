МЧС РФ: самолёт ИЛ-76 в Рязани потерпел крушение
Главное управление МЧС России сообщило о совершении жёсткой посадки самолёта ИЛ-76 в Рязани.
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации сообщило о падении транспортного самолёта ИЛ-76 в Рязани в районе Михайловского шоссе.
По предварительным данным пять человек из десяти находящихся на борту получили ранения. На месте происшествия работают экстренные спасательные службы, пожарные тушат пожар, который возник в результате падения самолёта.
Напомним, что вчера при заходе на посадку потерпел крушение самолёт Ан-30 в Якутии, пассажиры которого остались живы, лишь троим понадобилась помощь медицинских работников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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