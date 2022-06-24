Reuters: Венгрия просит Евросоюз отказаться от новых санкций против России

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан утверждает, что Будапешт просит Европейский союз не вводить новые санкции в отношении России.

24 июня личный советник венгерского премьера Балаж Орбан дал интервью американской газете Reuters, где сообщил о позиции Венгрии в отношении новых антироссийских санкций Евросоюза. По словам Орбана, Будапешт активно призывает Брюссель снизить градус санкционного давления на Россию.

Балаж Орбан утверждает, что усиление экономическо-политических ограничительных рестрикций Евросоюза в отношении Москвы приведёт ЕС лишь к стратегическому поражению.

"Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", - сообщил советник Виктора Орбана американским журналистам.