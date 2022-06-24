Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову

Российское новостное издание "Известия" утверждает, что диспетчер скорой помощи не стала посылать карету к певцу Юрию Шатунову.

Утром 24 июня российская интернет-газета "Известия" со ссылкой на внутреннего информатора сообщила, что диспетчер скорой помощи отказалась посылать медиков к Юрию Шатунову, друзья которого вызвали "Скорую" для артиста, пожаловавшегося на боль в сердце.

По данным "Известий", поднявшая трубку диспетчер скорой помощи заявила звонившим о том, что в настоящий момент у ведомства нет свободных машин для доставки Юрия Шатунова в больницу.

Днём ранее стало известно, что экс-солист коллектива "Ласковый май" скончался 23 июня в 00:20 на пороге приёмного покоя больницы Домодедова. Главврач медучреждения утверждает, что причиной смерти певца послужила бляшка в сердце, вызвавшая острую сердечную недостаточность и инфаркт.