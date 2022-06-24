В первый год после разрешения эвтаназии, в Испании к ней прибегли более 150 человек

В первый год после разрешения эвтаназии в Испании данной процедуре подверглись более 150 человек.

Это следует из данных, собранных порталом El Periodico de Espana в организации DMD, которая в последние годы борется за легализацию "помощі в смерти".

Согласно статистике, опубликованной в четверг, 23 июня, больше всего запросов на эвтаназию было подано в Каталонии и Стране Басков, соответственно 60 и 25. 

В июне 2021 года Испания стала четвертой страной ЕС, разрешившей эвтаназию после Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Ей может подвергнуться исключительно неизлечимо больной человек.

Прежде чем разрешить эвтаназию, испанское законодательство требует, чтобы заявитель провел ряд медицинских консультаций, чтобы исключить врачебную ошибку или избежать принуждения пациента к так называемой "помощи в смерти".

Опубликовано: Николай Скира

 
 

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