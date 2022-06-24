В Австралии мужчина прогнал крокодила сковородой

Владелец австралийского паба решил прогнать крокодила, подошедшего слишком близко. Для этого он использовал сковороду.

Кай Хансен уже несколько лет управляет пабом на Козьем острове, расположенном на крокодиловой реке Аделаида. Так что мужчина привык время от времени видеть этих рептилий на своем участке. Раньше у него была собака по кличке Пиппа, которая отгоняла крокодилов, но четыре года назад один из них съел четвероногого друга Кая Хансена.

Как сообщает The Canberra Times, однажды крокодил слишком близко подошел к тому месту, где люди выходят из вертолета.

"В тот день у меня в пабе было около 20 человек", — рассказал мужчина.

Вооружившись сковородой с антипригарным покрытием, он решил прогнать животное.

"Я ударил его. В таких ситуациях нет времени думать, ты просто делаешь то, что должен делать", - сказал Хансен.

После двух ударов сковородкой крокодил вернулся в реку. Видео, на котором показана эта "драка", было опубликовано в понедельник туристическим оператором Airborne Solutions Helicopter Tours, работающим на острове.