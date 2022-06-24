В Великобритании консерваторы Бориса Джонсона проиграли довыборы

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его Консервативная партия потерпели поражения на выборах в законодательные органы в ряде стратегических округов.

Консерваторы проиграли довыборы на юго-западе Англии, в котором тори удерживали электорат более 100 лет.

Консерваторы уступили место центристским либерал-демократам в Тивертоне и Хонитоне.

В избирательном округе Уэйкфилд на севере страны победила главная оппозиционная, Лейбористская партия.

Доверие к тори в целом в стране упало из-за политики Бориса Джонсона, которая привела к необузданной инфляции и, как итог, к возмущению масс.

В Великобритании продолжается забастовка железнодорожников, в которой принимают участие около 50 тысяч человек. Профсоюзы требуют улучшения условий работы, компенсации зарплаты в связи с высокой инфляцией.