В Великобритании консерваторы Бориса Джонсона проиграли довыборы
Британский премьер-министр Борис Джонсон и его Консервативная партия потерпели поражения на выборах в законодательные органы в ряде стратегических округов.
Консерваторы проиграли довыборы на юго-западе Англии, в котором тори удерживали электорат более 100 лет.
Консерваторы уступили место центристским либерал-демократам в Тивертоне и Хонитоне.
В избирательном округе Уэйкфилд на севере страны победила главная оппозиционная, Лейбористская партия.
Доверие к тори в целом в стране упало из-за политики Бориса Джонсона, которая привела к необузданной инфляции и, как итог, к возмущению масс.
В Великобритании продолжается забастовка железнодорожников, в которой принимают участие около 50 тысяч человек. Профсоюзы требуют улучшения условий работы, компенсации зарплаты в связи с высокой инфляцией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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