США готовятся поставить Киеву партию РСЗО и патрульные катера
США объявили о дальнейших поставках оружия Украине на сумму 450 миллионов долларов.
Пакет включает реактивные артиллерийские системы залпового огня «Химарс» и патрульные катера для усиления позиций на Черном море, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома Джон Кирби.
США уже поставили Киеву за четыре месяца конфликта, вооружения и техники на сумму около 6,1 миллиарда долларов.
Киев требует более современного оружия, чтобы ограничить военное превосходство российских войск.
Опубликовано: Тарас Медведев
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