США готовятся поставить Киеву партию РСЗО и патрульные катера

США объявили о дальнейших поставках оружия Украине на сумму 450 миллионов долларов.

Пакет включает реактивные артиллерийские системы залпового огня «Химарс» и патрульные катера для усиления позиций на Черном море, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома Джон Кирби.

США уже поставили Киеву за четыре месяца конфликта, вооружения и техники на сумму около 6,1 миллиарда долларов.

Киев требует более современного оружия, чтобы ограничить военное превосходство российских войск.