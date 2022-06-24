Под Рязанью разбился и загорелся военный Ил-76, есть жертвы

Транспортный самолет Ил-76 разбился и загорелся при посадке под Рязанью в пятницу утром, сообщает российское агентство "Интерфакс".

На борту Ил-76 было девять или десять человек. В результате катастрофы трое из них погибли, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Остальные люди, летевшие на разбившемся Ил-76, получили ранения. По данным ТАСС, как минимум трое из этих людей госпитализированы.

В МЧС сообщают, что информация о крушении поступила в 3:18 мск.

ТАСС сообщает, что самолет разбился на лугу у поймы реки Плетенка возле частных жилых домов.

Информацию подтвердили в Минобороны России, заявив, что у самолета отказал двигатель во время тренировочного полета. В ведомстве добавили, что самолет частично разрушился.

Отметим, что с сайта рязанского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщение о падении самолета под Рязанью исчезло.