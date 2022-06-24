Под Рязанью разбился и загорелся военный Ил-76, есть жертвы
Транспортный самолет Ил-76 разбился и загорелся при посадке под Рязанью в пятницу утром, сообщает российское агентство "Интерфакс".
На борту Ил-76 было девять или десять человек. В результате катастрофы трое из них погибли, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Остальные люди, летевшие на разбившемся Ил-76, получили ранения. По данным ТАСС, как минимум трое из этих людей госпитализированы.
В МЧС сообщают, что информация о крушении поступила в 3:18 мск.
ТАСС сообщает, что самолет разбился на лугу у поймы реки Плетенка возле частных жилых домов.
Информацию подтвердили в Минобороны России, заявив, что у самолета отказал двигатель во время тренировочного полета. В ведомстве добавили, что самолет частично разрушился.
Отметим, что с сайта рязанского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщение о падении самолета под Рязанью исчезло.
Опубликовано: Николай Скира
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