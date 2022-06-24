В Нью-Йорке полиция раскатала бульдозером 100 мотоциклов и квадроциклов
На зрелище пришли посмотреть сотни горожан, на их глазах мощный бульдозер смял сотню мотоциклов в лепешку.
Полиция Бруклина, района Нью-Йорка, расправляется с конфискованной техникой, которая находится на штрафстоянке.
Если владельцы долгое время не выкупают своих железных коней, то с ними поступают таким образом.
Мотоциклы и квадроциклы были конфискованы за нарушения ПДД и громкий шум.
Опубликовано: Тарас Медведев
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