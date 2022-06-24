В Нью-Йорке полиция раскатала бульдозером 100 мотоциклов и квадроциклов

На зрелище пришли посмотреть сотни горожан, на их глазах мощный бульдозер смял сотню мотоциклов в лепешку.

Полиция Бруклина, района Нью-Йорка, расправляется с конфискованной техникой, которая находится на штрафстоянке.

Если владельцы долгое время не выкупают своих железных коней, то  с ними поступают таким образом.

Мотоциклы и квадроциклы были конфискованы за нарушения ПДД и громкий шум.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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