Венгрия призывает ЕС отказаться от санкций против России, чтобы не оказаться на стороне проигравших
В правительстве Венгрии призывают Евросоюз отказаться от антироссийских санкций и наладить упущенные поставки продукции из РФ, как это было до конфликта на Украине.
«В конце концов, Европа окажется на проигравшей стороне из-за экономических проблем. Наша рекомендация заключалась бы в том, что мы должны остановить процесс введения санкций», — отметил советник премьер-министра страны.
Премьер-министр Венгрии изначально взял курс на сохранение независимости и соблюдения интересов венгерского народа в экономической войне ЕС с Россией.
Венгрия на своем опыте показала, что с Россией можно и нужно договариваться и предлагает своим союзникам по ЕС сесть за стол переговоров с Москвой, пока экономика ЕС окончательно не схлопнулась в кризисе производства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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