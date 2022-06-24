Венгрия призывает ЕС отказаться от санкций против России, чтобы не оказаться на стороне проигравших

В правительстве Венгрии призывают Евросоюз отказаться от антироссийских санкций и наладить упущенные поставки продукции из РФ, как это было до конфликта на Украине.

«В конце концов, Европа окажется на проигравшей стороне из-за экономических проблем. Наша рекомендация заключалась бы в том, что мы должны остановить процесс введения санкций», — отметил советник премьер-министра страны.

Премьер-министр Венгрии изначально взял курс на сохранение независимости и соблюдения интересов венгерского народа в экономической войне ЕС с Россией.

Венгрия на своем опыте показала, что с Россией можно и нужно договариваться и предлагает своим союзникам по ЕС сесть за стол переговоров с Москвой, пока экономика ЕС окончательно не схлопнулась в кризисе производства.