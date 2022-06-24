Глава ВОЗ: в мире обнаружено более 3200 случаев заражения обезьяньей оспой

Руководитель ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус рассказал о свежей статистике по заражениям людей обезьяньей оспой.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус сообщил на заседании 24 июня, что оспа обезьян выявлена уже в 48 странах мира.

По его словам, с начала 2022 года было выявлено 3200 документально подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой.

По словам главы ВОЗ, его организация около 42 суток назад получила информацию о трех случаях заражения обезьяньей оспой трех граждан Великобритании, которые не совершали поездки за пределы страны.

После этого появилась информация о распространении болезни в 48 стран и одной смерти от нее.

Также глава ВОЗ добавил, что оспа распространяется быстрее, чем полагалось ранее.