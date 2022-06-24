Сандра призналась, что читала своим близнецам сказки, озвучивая роли на разные голоса

Музыкальная икона 80-х Сандра, которой сегодня уже 60, вспоминает, как читала сказки своим близнецам на ночь и рекомендует матерям последовать ее примеру. Звезда эстрады до сих пор помнит ритуал отхода ко сну для своих сыновей-близнецов.

«В течение многих лет я читала своим детям замечательные сказки каждый вечер в 9 часов вечера, когда они ложатся спать. Я меняла свой голос для каждого персонажа, который всегда очаровывал моих детей», — рассказала она Немецкому агентству печати.

«В основном это были английские книги, а не братья Гримм, потому что я не хотел пугать своих детей», - отметила артистка.

Артистка родилась в Саарбрюккене, под именем Сандра Энн Лауэр. У нее два сына от брака с Михаэлем Крету, Никита и Себастьян, которым сейчас за 20.

В новом выпуске детского радиоспектакля «Корги 80» артистка озвучивает робота Акая. По ее собственным заявлениям, она жертвует свой гонорар Детскому фонду ООН.