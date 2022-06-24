Настасья Самбурская проиграла суд Виктору Дробышу, но намерена обжаловать решение

Судебные тяжбы между продюсером и артисткой длились больше двух лет, Настасью не устраивали условия контракта.

Настасья Самбурская несколько лет назад заключила контракт с компанией Виктора Дробыша, которая занималась развитием артистки как певицы в стиле шансон

Она выпустила несколько песен, выступая с ними в России. Однако позже 35-летняя звезда рассказала, что желание петь помешало ей оценить условия контракта: с каждого гонорара 70% она отдавала Дробышу.

В итоге Самбурская решила прервать работу с Дробышем раньше оговоренного срока, между ними начались судебные тяжбы.

Дробыш заявил в соцсетях, что третье разбирательство завершилось в его пользу. В свою очередь, артистка заявила, что с таким решением не согласна и будет его обжаловать.

По словам Самбурской, суд уравнял понятия расходов и убытков. Она также отметила, что в ходе заседания судью меняли трижды, сообщает "Вокруг ТВ", и артистка намерена добиваться справедливости.