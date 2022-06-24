Кема была гречанка, с которой "слепили" богиню любви и красоты Афродиту

Эта афинская гетера жила в 4 веке до н.э., она слыла первой красавицей, а также одной из самых умных женщин.

Моделью для многих великих скульпторов и художников древней Греции стала некая Фрина. В том числе она позировала Праксителу и Апеллесу.

Сегодня больше известна римская копия статуи авторства Пракситела, который создал ее с самой красивой девушки того времени.

Как свидетельствует история, позирование едва не стало роковым для модели. Как вообще сложилась судьба девушки, кто она такая?

Она была гетерой - в отличие от расхожего мнения, так в античной Греции называли независимых женщин. Они были образованы и сами решали свою судьбу, сами выбирали для себя партнеров.

Фрина вела довольно фривольную жизнь, меняла богатых поклонников. Она считалась очень красивой, современники восторгались её внешностью, идеальной фигурой, точеными чертами лица.

В итоге она стала одной из наиболее богатых в Афинах женщин. Однако у Фрины были не только поклонники, но и завистники, и это едва не привело к трагедии.

Создателя статуи Афродиты и Фрину однажды вызвали в суд - за оскорбление божества. Модели также вменялось в вину еще и "оскорбления" богов. А в качестве обвинителя выступил некто Евфий - отвергнутый девушкой поклонник.

По его версии, Фрина практически создала новую религию, дабы попрать богов Олимпа. Обвиняемой за богохульство грозила высшая мера.

Серьезность ситуации подтверждает тот факт, что обвинительную речь Евфию писал известный оратор Анаксимен, обучавший данному искусству самого Александра Македонского.

Но и защита была сильной: адвокатом выступил один из близких друзей Фрины, оратор Гиперид. Он пригласил Фрину стать перед судьями. Когда та вышла, Гиперид сбросил с девушки одежды и спросил: "Что это, если оно не благословлено богами?".

Судьи оценили идеальную красоту подсудимой. А в те времена греки не сомневались, что у совершенного тела и душа тоже совершенна, и вообще красоту благославляют боги.

Это сработало. Фрину оправдали, она жила еще очень долго.