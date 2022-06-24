Глава Минэкономики Германии научился принимать душ за 5 минут, рекомендует немцам свой лайфхак

Министр экономики Роберт Хабек обвиняет Владимира Путина в разжигании неуверенности и страха в Германии высокими ценами на газ.

Это «лучшая питательная среда для популизма, который должен опустошить нашу либеральную демократию изнутри», — сказал Хабек в интервью «Шпигель».

Но стратегия Путина не должна сработать, ситает министр. «Путин хочет, чтобы наша страна распалась. Но мы не сдаемся», — отметил он.

Тем не менее, вице-канцлер предупредил о суровой зиме.

«Мы уже там, где Германия никогда не была», — сказал Хабек, - «Если поставки российского газа останутся такими же низкими, как сейчас, мы столкнемся с нехваткой газа…Если газа будет недостаточно, некоторые отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, должны быть закрыты».

«Компаниям придется останавливать производство, увольнять своих работников, нарушатся цепочки поставок, люди влезут в долги, чтобы оплачивать счета за отопление, люди станут беднее, а разочарование их уничтожит», — сказал Хабек.

По словам Хабека, есть предпосылки для облегчения ситуации, но переговоры с поставщиками СПГ и альтернативными источниками – затягиваются.

«Люди не должны спрашивать себя, что они получают, они должны делать то, что им говорят, потому что им нравится жить в этой стране, потому что они испытывают гордость и радость, делая что-то для других», - отметил политик.

В качестве своего рода гражданского долга Хабек порекомендовал экономить энергию. Он подал хороший пример.

«Я исхожу из того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа», — рассказал он и продолжил: «Я никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь».

К слову министерство экономики Германии недавно опубликовало советы, как экономить энергию в повседневной жизни. К тому же в некоторых землях ФРГ рекомендовали населению сократить пользование газом на 20 процентов.

Но и это еще не все по заявлениям Хабека.

«Летом мне больше не хочется находиться в комнатах с кондиционерами, а зимой я экономно использую отопление», — призвал министр последовать его примеру.

«Как у министра у меня зарплата, о которой другие только мечтают. Кроме того, я прихожу домой поздно, встаю в шесть и ухожу в семь. Зимой вообще не надо топить», - подытожил свои действия по экономии Хабек.