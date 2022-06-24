В Херсоне произошел теракт, взорван автомобиль с представителем ВГА региона
Телеграм-каналы оперативно сообщают об очередном теракте со стороны ВСУ против руководства Херсонской области.
По сведениям «ГлавМедиа» в Херсоне был подорван автомобиль с чиновником военно-гражданской администрации области.
«Данные о пострадавших уточняют, но есть информация о гибели главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации области», уточнили на канале.
Поступила и официальная информация. В результате теракта в Херсоне погиб начальник управления молодежи и спорта региона Савлученко, сообщили РИА Новости в администрации
Сообщается, что это не первое покушение украинских диверсантов на жизнь руководителей областной администрации в июне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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