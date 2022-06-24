В Херсоне произошел теракт, взорван автомобиль с представителем ВГА региона

Телеграм-каналы оперативно сообщают об очередном теракте со стороны ВСУ против руководства Херсонской области.

По сведениям «ГлавМедиа» в Херсоне был подорван автомобиль с чиновником военно-гражданской администрации области.

«Данные о пострадавших уточняют, но есть информация о гибели главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации области», уточнили на канале.

Поступила и официальная информация. В результате теракта в Херсоне погиб начальник управления молодежи и спорта региона Савлученко, сообщили РИА Новости в администрации

Сообщается, что это не первое покушение украинских диверсантов на жизнь руководителей областной администрации в июне.