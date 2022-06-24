Дачники рассказали об оригинальных способах применения скошенной травы

Она станет отличной добавкой к компосту, основой для зеленой "бродилки", ее можно использовать и в качестве мульчи.

Если на участке есть газон, его приходится косить. А куда девать траву, которая является ценным сырьем? Вариантов несколько.

Компост

Для этого траву нужно заложить в специальный компостный ящик, либо - найти место для компостной кучи где-то в тени. Если делать компостную яму, она не должны быть глубокой, ведь траву нужно периодически перелопачивать.

Кроме травы, туда же можно добавить сорняки, навоз, кухонные отходы, опавшие листья, опилки. А вот ботву томатов, картофеля вносить не стоит, так как будет риск с ними же перенести в удобрение инфекции и вредителей.

Компостные удобрения богаты азотом, по биоэффекетивности они не уступают перепревшему навозу, а процесс их созревания длится до 2 лет.

Сброженная трава

Впрочем, время приготовления подкормки можно и сократить. Для этого использовать другие технологии: заполнить бочку скошенной травой, залить водой и оставить на неделю-вторую для брожения.

Удобрение также получится с большим содержанием азота. Там много и витаминов, аминокислот, а также веществ, обладающих природными свойствами для стимуляции роста и образования корней.

Перед применением полученный концентрат надо разбавить водой (в пропорции 1 к 10). Поливать под корень, по увлажненной почве.

Мульча

Скошенная трава прекрасный материал и для этого. Мульчу укладывают около растений слоем в 7-10 см.

При этом мульчей нельзя засыпать всходы и низкие растения. Слой мульчи должен быть рыхлым, чтобы растения могли дышать, а к их корням поступала влага.