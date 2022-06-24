У томатов скручиваются листья: дачники с опытом объяснили, что делать в таких случаях

Культура может так отреагировать на жару, нехватку тех или других элементов, неправильный режим полива.

Почему листья томатов вдруг начинают скручиваться? Таким образом они реагируют на жару выше плюс 30 градусов. Что делать в таком случае?

Открыть все двери, все форточки теплицы. Можно поставить внутри теплицы вентилятор, полить ее стенки снаружи.

Скручиванием листьев томаты могут отреагировать и на недостаток полива. Нужно помнить, что при температуре до плюс 20-ти достаточно одного полива в неделю, если градус поднялся выше 30-ти, поливать надо, исходя из состояния земли.

Бедный грунт и недостаток подкормки тоже способны вызвать скручивание листьев помидоров. Но в таком случае есть и иные признаки. к примеру, недостаток калия сигнализирует еще и побурением краев листьев, появляется коричневая кайма. Лечить растение надо сульфатом калия либо настоем древесной золы.

При нехватке азота листья бледнеют, желтеют. Тогда следует подкормить мочевиной или зеленым настоем.

Дефицит фосфора дает о себе знать скручиванием и изменением нижней стороны листа, который начинает отливать фиолетом. Здесь поможет суперфосфат.

Причиной деформации листьев томатов может стать и белокрылка, которая откладывает личинки на обратной стороне листа. Бороться с белокрылкой помогают Актара, Фуфанон.