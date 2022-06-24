Азиза назвала размер гонораров звёзд за участие в рейтинговых шоу

Популярная певица Азиза - участница популярных шоу. Знаменитость рассказала о том, сколько платят за участия в телевизионных проектах "рядовым" звёздам.

Российские знаменитости в среднем получают за участие в различных шоу в районе 100 000 российских рублей. Некоторые звезды могут похвастаться и "заоблачными" гонорарами.

Такой информацией поделилась узбекская и российская эстрадная певица Азиза в эфире передачи на Ютубе "Алена, блин!".

Азиза назвала гонорар за участие в телепрограммах обычным делом. Знаменитость считает, что артисты так зарабатывают на жизнь, для благотворительных целей проводятся несколько иные мероприятия.

Слава Богу, артистам всегда платят, но кому-то заоблачные гонорары, а кому-то нормальные, среднестатистические - 100 тысяч рублей. Например, на конкурсы, в которых я победила, "Точь-в-точь", "Ты суперстар" или "Маска" мы ходим бесплатно.

Ранее Азиза по о том, что рассталась с итальянцем Алессандро Лортэ. Несколько месяцев в разлуке с итальянцем привели к тому, что артистка решила вернуться к экс-супругу Александру Бродолину.

Певица проводила своего молодого избранника в Италию, чтобы тот уладил рабочие вопросы. Время и расстояние сделали своё дело, в итоге Азиза решила расстаться с молодым возлюбленным.

Когда он туда приехал, я ему сообщила, что лучше в Москву не возвращаться. Потому как посчитала, что у нас не получится создать семью без деток. Алессандро сказал, что надеется на изменение моего решения.

Азиза призналась, что проводила много времени в компании гражданского супруга - Бородолин предложил артистке переехать к нему в Питер. Знаменитость согласилась возобновить былые отношения.