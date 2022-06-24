Отцвели тюльпаны: дачные эксперты рассказали, как ухаживать за цветами дальше

От этого зависит то, насколько тюльпаны порадуют своим ярким цветением в будущем сезоне.

После того, как отцвели тюльпаны, нужно удалить семенные коробочки на стеблях. При этом сами стебли и листья, пока еще наполненные соком, трогать не надо.

В надземной части растения за время вегетации накопилось большое количество ассимилянтов - сложных органических веществ, синтезирующихся на свету в листьях.

Со временем эти вещества начинают «перетекают» в луковицу. Луковица укрупняется, и это значит, что в будущем сезоне она порадует крупным цветком.

Луковицы можно выкопать после того, как листья частично высохли, но обрезать листья нужно только после полного их подсыхания.

Впрочем, если нет в планах менять место клумбы, то их можно не выкапывать.