Отцвели тюльпаны: дачные эксперты рассказали, как ухаживать за цветами дальше
От этого зависит то, насколько тюльпаны порадуют своим ярким цветением в будущем сезоне.
После того, как отцвели тюльпаны, нужно удалить семенные коробочки на стеблях. При этом сами стебли и листья, пока еще наполненные соком, трогать не надо.
В надземной части растения за время вегетации накопилось большое количество ассимилянтов - сложных органических веществ, синтезирующихся на свету в листьях.
Со временем эти вещества начинают «перетекают» в луковицу. Луковица укрупняется, и это значит, что в будущем сезоне она порадует крупным цветком.
Луковицы можно выкопать после того, как листья частично высохли, но обрезать листья нужно только после полного их подсыхания.
Впрочем, если нет в планах менять место клумбы, то их можно не выкапывать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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