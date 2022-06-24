Песков отказался комментировать планы ФРГ по национализации «Северного потока-2»

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна рассматривает возможность национализации части «Северного потока-2», чтобы иметь возможность подключать его к плавучему терминалу СПГ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова немецкого министра о национализации «Северного потока-2», однако отметил, что «заниматься гипотетическим рассуждениями о национализации нет смысла».

При этом Песков отметил, что если со стороны Германии будут конкретные действий, то это будет работой для юристов. Он также подтвердил, что отказать германский участок от остальной части газопровода, который является единой системой, практически невозможно.

Важно понимать, что и требования общеевропейской сети трубопровода Natura 2000 будут крайне серьезными с юридической точки зрения, а швейцарский оператор и вовсе может отказать в рассмотрении вопроса. Напомним, «Северный поток-2» был достроен еще в прошлом году, однако его сертификация приостановилась после признания Россией независимости ДНР и ЛНР в февраля 2022 года.