Шатунова кримируют и захоронят на Троекуровском кладбище 28 июня

Знаменитого певца Юрия Шатунова похоронят в Москве на Троекуровском кладбще.

Знаменитого российского исполнителя и солиста группы "Ласковый май" похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.

При этом, сообщает издание "Комсомольская правда", тело автора бессмертных хитов сначала будет кремировано.

Прощание с легендарным музыкантов состоится 28 июня, также передает источник.

"Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве после кремации 28 июня, сообщает источник", - пишет газета.