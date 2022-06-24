Шатунова кримируют и захоронят на Троекуровском кладбище 28 июня
Знаменитого певца Юрия Шатунова похоронят в Москве на Троекуровском кладбще.
Знаменитого российского исполнителя и солиста группы "Ласковый май" похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.
При этом, сообщает издание "Комсомольская правда", тело автора бессмертных хитов сначала будет кремировано.
Прощание с легендарным музыкантов состоится 28 июня, также передает источник.
"Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве после кремации 28 июня, сообщает источник", - пишет газета.
Опубликовано: Николай Скира
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