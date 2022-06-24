Отар Кушанашвили рассказал, что Борис Моисеев почти что полностью парализован

Исполнитель "Голубой луны" давно не выступает, не появляется на публике. Ранее музыкант перенес ряд инсультов.

Отар Кушанашвили заявил, что "Борис Моисеев почти десятилетия парализован... практически парализован".

По словам телеведущего, Моисеев "прощается с жизнью ежедневно".

Первый инсульт исполнитель хита "Голубая луна" перенес в 2010-м. Через пять лет его настиг второй инсульт. Из-за недуга у актера перестала работать левая рука и двигаться верхняя губа.

68-летний Борис Моисеев давно перестал реагировать на шум вокруг собственного имени. Нередко за музыканта говорит его директор Сергей Горох, сообщает "СтарХит".

Издание напоминает, что в начале года Горох был обвинен в присвоении квартиры музыканта, однако директор певца это опроверг.

По его словам, Моисеев "не оформлял дарственную" и "не переписывал" на него недвижимость. Но в 2020 году "принял решение и предложил заключить" с Горохом договор пожизненной ренты.