Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что НАТО готовится воевать с Россией.

Министр иностранных дел России Лавров сделал заявление о подготовке североатлантическим альянсом коалиции против России.

По заявлению российского министра, НАТО и ЕС собирают по всему миру союзников, чтобы подготовиться воевать с Российской Федерацией.

"Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией", - говорится в заявлении Лаврова.

Стоит отметить, что ранее НАТО анонсировало самые масштабные маневры в Европе, которые начнутся в июле.

Опубликовано: Николай Скира

 
 

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