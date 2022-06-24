Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что НАТО готовится воевать с Россией.
Министр иностранных дел России Лавров сделал заявление о подготовке североатлантическим альянсом коалиции против России.
По заявлению российского министра, НАТО и ЕС собирают по всему миру союзников, чтобы подготовиться воевать с Российской Федерацией.
"Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией", - говорится в заявлении Лаврова.
Стоит отметить, что ранее НАТО анонсировало самые масштабные маневры в Европе, которые начнутся в июле.
Опубликовано: Николай Скира
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