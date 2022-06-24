«Ну дайте ему уже паспорт»: белорус-наемник «Янки» просит паспорт Украины, думает, поможет в плену
Белорусский усатый нацист-наемник «Янки» создал петицию для быстрого получения гражданства Украины, думал, будет как с членством Украины в ЕС, но не тут то было.
Петиция набрала 50 000 подписей, но на нее никто из властей не обратил внимания.
В одном из последних роликов в Тик-токе «Янки» его украинский приятель решил поддержать друга, говорит «ну дайте ему уже это паспорт…если попадет в плен не будут неприятностей, чтобы мы не переживали».
Как отмечают знающие люди «Янки» снимает свои видосы в основном там, где русские далеко, фактичсеки не участвует в боях.
Что касается паспорта, то по закону «Янки» теперь просто наемник и если попадет в плен, то наемником и останется, будет у него паспорт или нет, доказательств наснимал себе сам.
«Их даже обменивать не будут в случае попадания в плен. А в случае смерти — дай бог закопают. Тем более белорусского паспорта у него тоже нет», - пишут знатоки.
Напомним, по данным МВД Беларуси на стороне Украины воюют около 200 белорусских наемников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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