СМИ сообщают, что Пугачева купила место на кладбище в Израиле
Участок в Кесарии рассчитан на двоих. Это кладбище популярно в среде местных богатых людей и знаменитостей.
Народная артистка СССР Алла Пугачева приобрела в собственность участок на древнееврейском кладбище в Кесарии, сообщает "Космополитен".
Звезда советской эстрады вместе со своим супругом Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой сейчас живут в Израиле. Они расположились на вилле брата юмориста.
А недавно стало известно, что пара не намерена возвращаться в Россию. Легендарная певица приобрела участок на древнееврейском захоронении в Кесарии.
Звездный интервьюер Алена Жигалова уточнила, что зарезервированное Пугачевой место "рассчитано на двух человек". Она также добавила, что кладбище в Кесарии очень популярно в среде местных богатеев и знаменитостей.
Как следует из предания, именно с этого древнееврейского кладбища начнется светопреставление и Страшный суд.
Ранее Примадонна заверяла, что намерена вернуться в РФ к 1 сентября, чтобы на родине повести в школу детей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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