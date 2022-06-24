СМИ сообщают, что Пугачева купила место на кладбище в Израиле

Участок в Кесарии рассчитан на двоих. Это кладбище популярно в среде местных богатых людей и знаменитостей.

Народная артистка СССР Алла Пугачева приобрела в собственность участок на древнееврейском кладбище в Кесарии, сообщает "Космополитен".

Звезда советской эстрады вместе со своим супругом Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой сейчас живут в Израиле. Они расположились на вилле брата юмориста.

А недавно стало известно, что пара не намерена возвращаться в Россию. Легендарная певица приобрела участок на древнееврейском захоронении в Кесарии.

Звездный интервьюер Алена Жигалова уточнила, что зарезервированное Пугачевой место "рассчитано на двух человек". Она также добавила, что кладбище в Кесарии очень популярно в среде местных богатеев и знаменитостей.

Как следует из предания, именно с этого древнееврейского кладбища начнется светопреставление и Страшный суд.

Ранее Примадонна заверяла, что намерена вернуться в РФ к 1 сентября, чтобы на родине повести в школу детей.